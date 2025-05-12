Eren Bülbül'ün Annesinden PKK'nın Fesih Kararına Duygusal Tepki

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde evinin önünde teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi. Ayşe Bülbül, "PKK silah bırakacaksa, daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren'ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz" dedi. Şehit annesi olarak devletin ve milletin yanında olduklarını belirten Ayşe Bülbül, evlatlarının kokusuna doyamadığını, Eren'in acısının kendisini bitirdiğini ifade etti.

Ayşe Bülbül, "PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren'ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz. Daha kimse ağlamasın. Benim hiçbir şey yıkamazdı. Eren'in acısı beni bitirdi. Eren'ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm" şeklinde konuştu. Ayrıca, "Daha şehit olmayacak diyerek bize gözdağı verirlerse ne olacak. Eğer bunlar tamamen silah bırakacaksa biz de onay verelim" ifadelerini kullandı.

"Eren'ler, Ahmet'ler, Mehmet'ler Şehit Edilmesin"

Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakacağına inanmadığını belirterek duygularını şu şekilde dile getirdi: