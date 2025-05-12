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Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor

Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte fiyat artışına gitmeyi düşünüyor. Zamların gerekçesi olarak ultra ince tasarım ve yeni özellikler öne çıkıyor. ABD-Çin ticaret gerilimi nedeniyle maliyetlerin arttığı belirtilirken, Apple zam kararını doğrudan tarifelere bağlamamaya çalışıyor. Şirketin kar marjını korumak için bu adımı attığı ifade ediliyor.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 13:54, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 13:55
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Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor

Apple, sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone serisinin fiyatlarını artırmayı değerlendiriyor. Şirket, bu fiyat artışını ABD'nin Çin menşeli ürünlere uyguladığı gümrük tarifeleriyle doğrudan ilişkilendirmeden gerçekleştirmeyi planlıyor. Apple'ın değerlendirdiği fiyat artışlarının, yeni özellikler ve ultra ince tasarım gibi önemli değişikliklerle birlikte sunulması bekleniyor. Şirket, fiyat artışlarını ABD-Çin ticaret gerilimlerine bağlamaktan kaçınmak istiyor. Kaynaklar, Apple'ın Çin tarifelerinin maliyetini yalnızca tedarikçilerden elde edilecek tasarruflarla telafi etmesinin zor olduğunu, bu nedenle fiyat artışı olmadan kar marjlarının düşeceğini belirtiyor. Öte yandan, şirket yöneticileri zamların tarifelere bağlanmasından endişe duyuyor. Nitekim nisan ayında Amazon'un tarifeleri müşterilere yansıtacağına dair çıkan bir haber, Beyaz Saray'dan sert tepki almıştı.

Apple'ın Fiyat Artışı Stratejisi

Bu koşullar altında Apple, karını koruyabilmek için fiyat artışını "en az zararlı seçenek" olarak değerlendiriyor. Şirketin, zamları haklı gösterecek yeni özellikler üzerinde çalıştığı ancak bu özelliklerin ne olacağı henüz bilinmiyor.

Yeni iPhone 17 Serisi ve Beklenen Fiyatlar

  • Yeni modellerin iPhone 17 serisi adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.
  • Mevcut modeller 799 dolardan başlarken, iPhone 16 Pro Max 1199 dolar ve üzerine satılıyor.
  • Bu yıl, 899 dolarlık iPhone 16 Plus'ın yerini alacak daha ince bir modelin de tanıtılması bekleniyor.

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