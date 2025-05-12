Kırklareli'de 104 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 104 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 2-8 Mayıs tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen göçmenler yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olaylarda Kullanılan Araçlar ve Şüpheliler