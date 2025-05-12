Kırklareli'de 104 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yasa dışı yollarla yurda giren 104 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 14:07, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 14:08
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 104 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 2-8 Mayıs tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen göçmenler yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Olaylarda Kullanılan Araçlar ve Şüpheliler
- Olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu.
- İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.