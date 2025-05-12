Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, bu kararın özellikle kalıcı barış ve istikrarın bölgede hakim olması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, alınan bu kararın ardından atılacak pratik adımların da yakından takip edileceğini belirtti. Fidan'ın açıklamaları, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Hakan Fidan'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar

"PKK'nın almış olduğu kararı oldukça önemli ve tarihi."

"Özellikle kalıcı barış ve istikrarın bölgemizde hakim olması açısından bu kararı oldukça önemli görüyorum."

"Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var, onları da yakından takip edeceğiz."

Barış ve İstikrar Vurgusu

Fidan, açıklamalarında kalıcı barış ve istikrar vurgusu yaparak, bu kararın bölgede olumlu etkiler yaratmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, bundan sonraki süreçte atılacak adımların dikkatle izleneceğini belirtti.