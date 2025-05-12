Kamu Denetçiliğinden ücretli öğretmene sigorta primi için tavsiye kararı

Kurumun karar gerekçesinde, başvurucunun 2022-2025 eğitim öğretim yılları arasında haftanın 5 günü, günde 6 saat olmak üzere tam zamanlı fiili çalışmada bulunduğu ve kadrolu öğretmenlerle aynı işi yaptığı halde, sigorta prim gün sayısının eksik bildirildiği ifade edildi. Başvurucunun bu durum nedeniyle sosyal güvenlik hakkının zedelendiği vurgulandı.

KDK, ücretli öğretmenlerin sigortalılık statüsünün 5510 sayılı Kanun'un 4/a maddesi kapsamında değerlendirildiğini hatırlatarak, çalışmanın tam ya da kısmi süreli olduğunun belirlenmesinde haftalık ders saatinin esas alınması gerektiğini belirtti. Kararda, ücretli branş öğretmenleri için haftalık 10 ders saatinin üzerindeki çalışmaların tam süreli olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.

KDK'nın kararında ayrıca, 5510 sayılı Kanun'un 80'inci maddesi gereği prim gün sayısının çalışma süresine göre belirlenmesi gerektiği, idarenin bu konuda daha önce de benzer başvurulara yönelik işlem yapabileceği yönünde içtihatlar oluştuğu hatırlatıldı. Kararda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen ücretli öğretmenlerin görev süresince yaptıkları çalışmanın kapsamı ve süresine uygun olarak sosyal güvenlik haklarının tam olarak sağlanmasının sosyal hukuk devleti ilkesi gereği olduğu vurgulandı.

KDK, başvurucunun haftalık 10 saatten fazla ders verdiği dönemler için prim günlerinin tam süreli çalışmaya göre yeniden hesaplanarak bildirilmesi ve bu doğrultuda işlem yapılması gerektiğine hükmederek Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile SGK Başkanlığına tavsiye kararı gönderdi.

İdarelerin, bu tavsiye kararına ilişkin işlemlerini 30 gün içinde Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirmesi gerekiyor.