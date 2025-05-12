Plakasını Kapatan Sürücü 'Cenazem Var' Dedi, Ceza Yedi

Aksaray'da plakasının harf ve rakam grubunu bantla kapatan otomobilin sürücüsü Ş.K.A. (23), polis tarafından yakalandıktan sonra "Cenazem var" diyerek kendini savundu. Sürücüye, "Okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak" suçundan 4 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 24 plakalı bir otomobilin harf ve rakam grubunun kapalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine aracın ilerlediği Aksaray-Ankara kara yolu Tacin Mahallesi kavşağında önlem alan polis, otomobili durdurdu.

Sürücünün ve Babasının Tepkisi

Araçtan inen sürücü Ş.K.A. , polise "Cenazem var" diyerek kendini savundu.

, polise diyerek kendini savundu. Yanındaki babası H.A. , gazetecilere yönelip, "Çekmeyin hemşehrim, adamın canını sıkmayın. Beni sinirlendirmeyin. Ben şimdi valiye gidiyorum" dedi.

, gazetecilere yönelip, dedi. Polise de ısrarla valiyle görüşmek istediğini söyledi.

Bu sırada Ş.K.A. de cep telefonuyla gazetecileri görüntüledi.

Polisin Müdahalesi ve Sonuç

Polis, baba ve oğlunu sakinleştirdi. Ardından bandı söküp plakanın 24 AV 163 olduğunu belirledi. Başka herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Sürücü hakkında, "Okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak" suçundan 4 bin TL idari para cezası uygulandı.