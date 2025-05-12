Papa 14. Leo, Türkiye Ziyaretine Hazırlanıyor

Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü nedeniyle bu önemli etkinliğe yönelik bir seyahat hazırlığında olduklarını belirtti. Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından, 7-8 Mayıs'ta yapılan papalık seçiminde (Konklav) görevi devralan Papa 14. Leo, ilk faaliyetlerinden birini yaklaşık 4 bin gazeteciyle Vatikan'da buluşarak gerçekleştirdi.

Vatikan'da, 6 Paulus Salonu'nda gazetecileri kabul eden Papa 14. Leo, yaptığı konuşmada iletişimin önemine vurgu yaptı. "Barış her birimizle başlar. Başkalarına nasıl baktığımız, onları nasıl dinlediğimiz ve onlar hakkında nasıl konuştuğumuzla başlar. Bu anlamda, iletişim biçimimiz temel önemdedir. Kelimelerin ve görsellerin savaşına 'hayır' demeliyiz. Savaş paradigmasını reddetmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Zor zamanlardan geçildiğini belirten Papa 14. Leo, "Hem yaşamak hem de anlatmak açısından hepimiz için birer mücadele, bu günler. Bu zorluklardan kaçmamalıyız. Aksine, görev ve hizmet alanlarımız ne olursa olsun, hepimizden vasatlığa düşmememiz isteniyor. Kilise, zamanın getirdiği meydan okumayı kabul etmelidir, aynı şekilde iletişim ve gazetecilik de zamanın ve tarihin dışında olamaz." dedi.

Papa 14. Leo'nun İletişim Üzerine Mesajları

Papa, yapay zekanın muazzam potansiyeli karşısında iletişim araçlarını herkesin iyiliğine göre yönlendirme sorumluluğuna dikkat çekti.

"İletişimi önyargıdan, kinden, fanatizmden ve nefretten arındıralım; saldırganlıktan temizleyelim" diyerek iletişimde barışçıl bir yaklaşım çağrısı yaptı.

diyerek iletişimde barışçıl bir yaklaşım çağrısı yaptı. "Gürültülü, gösterişli bir iletişime ihtiyaç yok. Dinlemeye, sesi olmayanların sesine kulak vermeye hazır bir iletişime ihtiyaç var." sözleriyle empati ve anlayışın önemini vurguladı.

sözleriyle empati ve anlayışın önemini vurguladı. Kelimeleri silahsızlandırmanın ve böylece dünyayı da silahsızlandırmaya katkıda bulunmanın gerekliliğini belirtti.

Gazetecilerden, barışın iletişimini bilinçli ve cesurca seçmelerini istedi.

Birinci İznik Konsili'nin Önemi

Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Roma İmparatoru I. Konstantinos'un çağrısıyla, kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmiştir. Bu konsilde önemli dini konular tartışılmış ve karara bağlanmıştır.

Papa 14. Leo, selefi Papa Franciscus'un da gitmek istediği bu tarihi etkinlik için hazırlıkların sürdüğünü belirtti ve "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz." yanıtını verdi.

Papa 14. Leo konuşmasının ardından ön sıralardaki gazetecileri tek tek selamladı.