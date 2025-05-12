Araç Sigortası Dolandırıcılığı: 6 Gözaltı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve H.Ş. , savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken; Ö.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. C.D. , H.K. ve İ.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, kentteki bir işyeri aracılığıyla araç sigortası işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların banka hesaplarına bilgileri ve rızaları dışında erişildiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 6 aylık çalışma sonucunda; şüphelilerin, elde ettikleri bilgilerle şirket yetkilileriyle bağlantılı kişilerin hesaplarına para transferi yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Kırşehir ve Gaziantep 'te organize dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 ay süren çalışmasında, araç sigortası işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların banka hesaplarına bilgileri ve rızaları dışında erişildiği tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli den 3'ü tutuklandı .

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