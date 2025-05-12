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RTÜK Başkanı'ndan Medyaya Uyarı: Barışa Haksızlık!

RTÜK Başkanı Şahin, PKK'nın silah bırakma kararı sonrası medyayı uyardı: Yanıltıcı yayınlar barışa büyük haksızlık! Şahin, bazı medya organlarının kasıtlı yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirterek, hukuki yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 17:19, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 19:02
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RTÜK Başkanı'ndan Medyaya Uyarı: Barışa Haksızlık!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmasının açık bir sorumsuzluk örneği olduğunu belirtti. Bu tür yayınların, barışı kucaklayan Türk halkına büyük bir haksızlık olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Terörle Mücadeledeki Kararlılığı

Şahin, Türkiye'nin köklü devlet aklı, kararlılığı ve tüm kadrolarıyla teröre karşı önemli bir süreç yürüttüğünü ifade etti. Bu sürece liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MİT Başkanı İbrahim Kalın başta olmak üzere, tüm devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine şükranlarını sundu.

Terörsüz Türkiye Hedefi

"Terörsüz Türkiye" hedefi sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milletimizin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesidir. Bu hedef sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla adım adım hayata geçirilmektedir. Böyle hassas bir dönemde toplumumuz ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlenmiştir.

  • Bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması açık bir sorumsuzluk örneğidir.
  • Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır.
  • Toplumsal birliğimize zarar verme potansiyeli taşımaktadır.

Devletin Yayıncılık Etiğine Yaklaşımı

Terörle mücadele yalnızca güvenlik birimlerinin değil, basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir. Milletimizin vicdanı provokasyonlara değil, hakikate kulak verir. Huzura, güvene ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışı ise her türlü takdiri hak etmektedir.


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