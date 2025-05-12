'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddiaya ilişkin, "Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.