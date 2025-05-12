Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül

Güllerle birlikte iletilen notta, "Demokrasinin güçlenmesi, toplumsal mutabakatın sağlanması ve Terörsüz Türkiye'nin inşası yolunda gösterdiğiniz milli iradeye takdir ve teşekkürlerimizi arz eder, Bakanlar Kurulunuza da başarılar dilerim." ifadesi yer aldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net