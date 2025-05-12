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Okul müdürü lenf kanserine yenik düştü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde lenf kanseri sebebiyle hayatını kaybeden okul müdürü Bülent Gündüz, gözyaşları ve dualarla memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 18:30, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 18:44
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Okul müdürü lenf kanserine yenik düştü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eğitime verdiği katkılarla tanınan Madanoğlu İlkokulu Müdürü Bülent Gündüz, yakalandığı lenf kanserine yenik düştü.

46 yaşındaki iki çocuk babası Gündüz, bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde tedavi görüyordu. Eğitim camiasında sevilen bir isim olan Gündüz, meslek hayatı boyunca Akyazı Halk Eğitim Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı, öğretmenevinde idarecilik ve Paris İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği görevlerinde bulundu.

26 Eylül 2022 tarihinde Madanoğlu İlkokulu'na müdür olarak atanan Gündüz için Akyazı ilçesindeki Gazi Süleymanpaşa Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene öğretmenin ailesi, meslektaşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gündüz'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, dualar eşliğinde memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine uğurlandı.

Gündüz, yarın öğlen namazını müteakip memleketinde toprağa verilecek.

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