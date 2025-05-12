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Özgür Özel: 47 yıldır süren terörün durması ortak temennimiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir." açıklamasında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 19:05, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 19:05
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Özgür Özel: 47 yıldır süren terörün durması ortak temennimiz

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantıya çevrim içi katılan Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, 5 saat sürdü.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Özel, terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını anımsattı.

Özel, CHP olarak tarihsel bir tutarlılık içerisinde, barışın yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduk, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir. PKK'nın silah bırakma kararı aldığını ve örgütsel yapısını feshettiğini ilan eden son açıklaması, Türkiye'nin yıllardır ağır bedeller ödediği bir dönemin sona ermesi açısından kritiktir. Ancak, bu sürecin başarılı olması ve kalıcı toplumsal barışa evrilmesi; atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyeti ile doğrudan ilişkilidir. Sürecin tüm aşamalarıyla nihayete ermesini, on binlerce canımızı kaybetmemize yol açan, ağır ekonomik ve toplumsal yıkım yaratan terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz."

- "Türkiye'de toplumsal barışın güvencesi Cumhuriyet'imizdir"

Kürt sorunu dahil, ülkedeki tüm sorunların çözümünün hukuk devleti, adalet ve demokrasiden geçtiğini vurgulayan Özel, "Bu süreç, günlük hesaplarla, seçim planlarıyla değil, hiçbir siyasi görüşün, partinin, toplumsal kesimin dışlanmadığı bir kapsayıcılıkla yönetilmelidir. Ülkelerde iç barış, otoriter bir sistemde değil, demokratik hukuk düzeninde sağlanır. Türkiye'de toplumsal barışın güvencesi; millet iradesine, ulusal egemenliğimize, Lozan Anlaşması'nda tescil edilmiş bağımsızlığımıza ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne dayanan yüzyılı aşkın varlığıyla kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan Cumhuriyet'imizdir." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki dönemde tam mutabakata dayanan bir toplumsal barışın güvencesi olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaştırılması konusunda atılması gereken adımlar olduğunu aktaran Özel, şöyle devam etti:

"CHP olarak bu konuda; şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların rızalarının alındığı tam bir çözüm için sorumluluk bilinciyle davranmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu amaçla, TBMM çatısı altında, demokratik düzenlemelerin ele alınması yönündeki tarihsel ve siyasi tutarlılık taşıyan tavrımızı muhafaza ediyoruz. Demokratikleşmenin gereği olan tüm yasal düzenlemelerin beklemeksizin TBMM çatısı altında yapılması ihtiyacının altını çiziyoruz. Demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kadar, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesinin şart olduğunu hatırlatıyoruz."

- "Barış ve demokrasinin tesisi konusundaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Özel, CHP'nin, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin kişisel siyasi hedefler doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyeceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizdeki demokrasi ve hukuk devletine ağır zararlar veren uygulamalar son bulmalıdır. Artık seçilmiş belediye başkanlarının ve belediye meclislerinin yerine kayyım atama uygulamasına ve Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan hukuksuz soruşturmalara son verilmelidir. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun, siyasi parti liderleri Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, Ümit Özdağ'ın, tüm siyasi tutsakların ve toplumsal davalardan cezaevinde bulunanların özgürlüklerinin sağlanması ve tam demokratik rekabet koşullarının tesisi elzemdir. Bir yandan barışa yönelik adımlar atılırken, diğer yandan muhalefete savaş açılması ve düşman hukuku uygulanması kabul edilemez. Bu tutumun sürdürülmesi, barışın güvencesi olan demokrasinin yıkımı anlamına gelir.

CHP olarak tüm yurttaşlarımıza sözümüzdür. Hepimizin barış umudunun, kardeşçe yaşama iradesinin, hep birlikte kalkınma ve zenginleşme hayalinin bir kez daha siyasi çıkarlar uğruna heba edilmesine karşı, biz buradayız. CHP olarak, barış ve demokrasinin tesisi konusundaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bizler, ana muhalefet partisi olmanın ötesinde Türkiye'nin birinci partisi olarak iktidara hazırlanma sorumluluğumuz ve tarihsel mirasımızın gücü ile barış ve demokrasinin inşasının güvencesiyiz. CHP olarak bu anlayışla, bütün gücümüzle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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