Ücretsiz olduğunu duyanlar akın etti, izdihamı önlemek için üç ayrı nokta oluşturuldu

Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Adalet Bakanı Tunç: Terörle Mücadelede Yeni Dönüm Noktası
Adalet Bakanı Tunç: Terörle Mücadelede Yeni Dönüm Noktası
Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
PKK Fesih Kararını Açıkladı
PKK Fesih Kararını Açıkladı
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
Kamu Kurumlarına Dış Kaynakta Yeni Borç Şartı Getirildi
Kamu Kurumlarına Dış Kaynakta Yeni Borç Şartı Getirildi
İnfaz Düzenlemesiyle 5 Yıl ve Altı Cezalara Yeni Haklar
İnfaz Düzenlemesiyle 5 Yıl ve Altı Cezalara Yeni Haklar
Türkiye'de Bu Hafta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor
Türkiye'de Bu Hafta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor
Nisan'da Rekor Kırdı! O Gemiyle Gelen Bütün Araçlar Satıldı
Nisan'da Rekor Kırdı! O Gemiyle Gelen Bütün Araçlar Satıldı
Genç Çifte Bakan Desteği: Önce Kız İstedi Sonra Yüzük Taktı
Genç Çifte Bakan Desteği: Önce Kız İstedi Sonra Yüzük Taktı
Ekonomi Gündemi Bu Hafta Yoğun Olacak
Ekonomi Gündemi Bu Hafta Yoğun Olacak
Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak
Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak
EKK: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek
EKK: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek
Düğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı
Düğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı
81 İlde Eş Zamanlı Sağlık Taraması Başladı
81 İlde Eş Zamanlı Sağlık Taraması Başladı
8. Kez Yakalandı! Ehliyetine 2060 Yılına Kadar El Kondu
8. Kez Yakalandı! Ehliyetine 2060 Yılına Kadar El Kondu
Antalya'da Tepki Çeken Darp Görüntüsü: Polisler Açığa Alındı
Antalya'da Tepki Çeken Darp Görüntüsü: Polisler Açığa Alındı
Doğal Miras Falezlere Gizli Tünel Açan Otele İnceleme
Doğal Miras Falezlere Gizli Tünel Açan Otele İnceleme
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Ücretsiz olduğunu duyanlar akın etti, izdihamı önlemek için üç ayrı nokta oluşturuldu

Kırıkkale'de vatandaşlara ücretsiz 200 bin sebze fidesi dağıtıldı. Dağıtım saatinden önce meydana akın eden vatandaşlar, üç ayrı dağıtım standında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 20:16, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 20:58
Yazdır

Kırıkkale Belediyesi, yerli üretimi desteklemek amacıyla ata tohumlarından ürettiği 200 bin sebze fidesini Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Belediyeye ait seralarda domates, biber, patlıcan gibi sebze türlerinden fideler üretildi. Vatandaşlar, dağıtım saatinden yaklaşık 2 saat önce meydanda toplanmaya başladı. Yoğun kalabalık nedeniyle üç ayrı dağıtım noktası oluşturuldu. Dağıtım stantlarının birinde Belediye Başkanı Ahmet Önal, diğer stantlarda ise Belediye Başkan Yardımcıları Recep Sefer ve Ömer Elidemir vatandaşlara fide dağıtımı yaptı.

Başkan Önal, üretici ve çiftçiye destek olmanın amaçlandığını belirterek, belediyenin kendi serasında ürettiği fidelerin Merkez ilçeye bağlı köylere de ulaştırılacağını söyledi. Amaçlarının üreticiye destek olmak olduğunu ifade eden Önal, "Amaç, üreticiye ve çiftçiye destek olmak. Bu anlamda aylardır süren emeğin, fedakarlığın karşılığında Kırıkkale Belediyesi seramızda kendi personelimizle ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımıza dağıttık. Bizim için de güzel bir gün oldu" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 200 bin fide dağıttıklarını anlatan Önal, "Bir hayli kalabalık vardı. Her yaş grubundan kadınlar, kardeşlerimiz, ağabeylerimiz buradaydı. Son derece başarılı geçti. İnsanların yüzündeki gülücükleri, mutluluğu görüyorum. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Burada da bitmiyor; merkeze bağlı köylerimiz var. Köylerimizde çiftçilerimize gideceğiz, onlara da yine Kırıkkale Belediyesi'nin kendi serasında ürettiği fideleri, üretime kazandırabilmek için ulaştırmış olacağız" dedi.

Dağıtılan fidelerin veriminin çok iyi olduğunu belirten Melike Düğeroğlu, "Geçen sene de almıştık. Çok güzeldi, verimi de çok iyiydi. O yüzden başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene de bol bol verim alırız" ifadesini kullandı.

Mevlüt Gündüz adlı vatandaş ise, "Bir saat önce geldik, bekliyoruz. Başkanımız da sağ olsun fideleri dağıtıyor. Alıp bahçemize dikeceğiz. Geçen sene de almıştık, yine organikti. Herhalde ata tohumlarından yapılıyor, ondan dolayı da memnunuz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber