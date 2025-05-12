Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili bir video paylaştı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla terörsüz Türkiye'de önemli bir evre gerçekleşmiştir. Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir. Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı, birliğimizdir. Bu tarihi sürece destek veren dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ailelerimizi derin bir hürmetle yad ediyorum" dedi.