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İBB Meclisi deprem ve Kanal İstanbul özel gündemiyle toplanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, deprem ve Kanal İstanbul ile ilgili haziran ayı içerisinde özel oturum yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 21:17, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 22:00
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İBB Meclisi deprem ve Kanal İstanbul özel gündemiyle toplanacak

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Ek tekliflerin verildiği Meclis'te, CHP grubu, haziran ayı içerisinde grup başkanvekillerinin ortak karar alacağı bir tarihte Kanal İstanbul ile ilgili özel oturum yapılması teklifinde bulundu.

Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti grubu, İstanbul'un depreme hazırlık süreciyle ilgili özel oturum yapılması teklifinde bulundu.

Mecliste yapılan oylamada, deprem gündemi toplantı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

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