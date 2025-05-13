İşte MEB'de ödül alan yönetici ve öğretmen listesi
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.04.2025 tarih ve 130617974 sayılı yazıları ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin 18'inci maddesinin (d) bendi uyarınca 2024 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122'nci maddesi gereğince ödüllendirilen liste Tebliğler Dergisinde yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 09:15, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 09:17
Mayıs 2025 - 2810 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ödül listesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR