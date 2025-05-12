Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 23:34, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 23:35
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yılmaz Özdil hakkında kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadeleri yer aldı.