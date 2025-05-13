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13 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

13 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 00:01, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 00:04
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13 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ne katılacak.

- Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'daki maden faciasının 11. yılında partisinin Soma İlçe Başkanlığını, Soma Belediyesini, Maden Şehitliğini ziyaret edecek, hatim duası ve mevlit programı ile Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Programı'na katılacak.

(Manisa/10.30-17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2. Uludağ Çevre Forumu Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Bursa/12.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 748. Türk Dili Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Töreni'ne katılacak.

(Karaman/14.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak.

(TBMM/15.00/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı doğum istatistiklerini, mart ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

(Riyad)

2- Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Forumu 4. Bakanlar Konferansı düzenlenecek.

(Pekin)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık Konferans Salonu'nda "Türkiye-Balkanlar Medya Forumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Recep Kara Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak icazet merasimi ile Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına iştirak edecek.

(Ordu/10.00/13.30)

3- Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi, facianın 11. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak.

(Manisa/12.00-17.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı final maçı öncesi Gaziantep Stadı'nda her iki ekibin ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Gaziantep/19.30)

2- Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetimi, Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye Voleybol Federasyonu ile sahibinden.com firması arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, The Peninsula Istanbul'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

4- FIBA 2027 Erkekler Dünya Kupası elemelerinin grup kura çekimi, Katar'da yapılacak.

(Doha/18.30)

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