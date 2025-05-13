Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
13 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/169 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapıldı. Söz konusu karar, 13 Mayıs 2025 tarihli ve 32899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 00:07, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 00:12
12 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/169 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapıldı. Söz konusu karar, 13 Mayıs 2025 tarihli ve 32899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.