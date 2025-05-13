Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi renge büründü
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 07:29, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 07:38
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü engelliler için gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasına dikkat çekmek için '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı.
Mavi renge bürünen FSM Köprüsü, Beşiktaş'tan görüntülendi.