TPAO ve Çinli Firma Karadeniz'de Enerji Üretimini Artırıyor

Karadeniz'de doğal gaz üretimini dört katına çıkarmaya hazırlanan Türkiye, enerji filosunu genişletmeye devam ediyor. TPAO ve Çinli firma arasında yeni bir yüzer üretim platformu anlaşması imzalandı. Bu adım, Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini hızlandıracak. Karadeniz'de enerji üretimini dört katına çıkaracak yeni adımlar atılıyor. Sakarya Gaz Sahası'ndaki üçüncü faz için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Çinli bir firma arasında yeni bir yüzer üretim platformuna ilişkin stratejik anlaşma imzalandı. Enerji filosuna katılacak bu yeni platformun, üretim kapasitesinde çarpan etkisi yaratması bekleniyor. Bu gelişmenin yanı sıra hem yurt içindeki hem yurt dışındaki çalışmalar kapsamında filoya hem sismik arama hem de sondaj gemilerinin de eklenmesi planlanıyor.

Filo Aktif Çalışıyor

TPAO'nun sahip olduğu güçlü deniz filosu, Türkiye'nin offshore enerji kapasitesinin belkemiğini oluşturuyor. Şirketin filosunda şu anda 4 derin deniz sondaj gemisi ile 2 sismik araştırma gemisi bulunuyor. Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda şu anda 3 gemi üretim faaliyetlerini sürdürüyor, bir gemi ise yeni keşifler için arama çalışmalarına devam ediyor. Göktepe-3 kuyusunda başlatılan sondaj faaliyeti bu kapsamda öne çıkıyor.

29 Mayıs'ta İstanbul'dan Geçecek

TPAO, dünyanın en büyük offshore enerji şirketleri arasında şu anda 6'ncı sırada yer alıyor. Ancak hedef ilk 4'e girmek. Bu doğrultuda enerji filosunun genişletilmesi gündemde. Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz başarıyla tamamlandı. Günlük 9,5 milyon metreküp üretimle başlayan süreç, ikinci faz hazırlıklarıyla sürüyor. İkinci faz hedefi doğrultusunda, 2024'te Singapur'dan alınan ve Çanakkale'de bakımda olan yüzer üretim platformu, İstanbul'un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek Filyos'a uğurlanacak. Üçüncü faz için gerekli anlaşmalar da devreye alındı. Çinli firma ile yapılan yeni anlaşmayla birlikte hedef büyütüldü. Üretimin dört katına çıkarılması için ikinci bir yüzer üretim platformu daha Karadeniz'e konuşlandırılacak.

Yeni Sismik ve Sondaj Gemileri Gündemde

TPAO, Karadeniz ve Akdeniz'deki operasyonel gücünü uluslararası alana da taşıyor.

Avrupa kıtasındaki ilk yatırımını Macaristan'da gerçekleştirdi.

gerçekleştirdi. Bulgaristan ile önemli bir enerji iş birliği başlıyor.

ile önemli bir enerji iş birliği başlıyor. Pakistan ile imzalanan anlaşma kapsamında sismik araştırmaları TPAO üstlenecek. Sondaj aşamasına gelindiğinde Türk sondaj gemilerinden biri Pakistan'a yönlendirilecek.

ile imzalanan anlaşma kapsamında sismik araştırmaları TPAO üstlenecek. Sondaj aşamasına gelindiğinde Türk sondaj gemilerinden biri Pakistan'a yönlendirilecek. Türkmenistan ile doğal gaz iş birliğine fiilen başlayan Türkiye, bu ülkedeki petrol ve gaz sahaları için de iş birliği planları yapıyor.

Çalışmalar kapsamında yeni sismik arama ve sondaj gemilerinin filoya eklenmesi planlanıyor.