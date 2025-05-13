Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde hava durumu oldukça hareketli geçecek. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bolu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildiriliyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep'in batısı ve Kilis'te yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri (13 Mayıs 2025)

Marmara Bölgesi

Balıkesir: 20°C, parçalı bulutlu

20°C, parçalı bulutlu Edirne: 21°C, parçalı bulutlu

21°C, parçalı bulutlu İstanbul: 18°C, parçalı bulutlu

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ile yer yer sis bekleniyor.

Ege Bölgesi

Denizli: 27°C, parçalı bulutlu

27°C, parçalı bulutlu İzmir: 27°C, parçalı bulutlu

27°C, parçalı bulutlu Muğla: 24°C, parçalı bulutlu

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

Akdeniz Bölgesi

Adana: 24°C, parçalı zamanla çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24°C, parçalı zamanla çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya: 24°C, parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

24°C, parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı Hatay: 23°C, parçalı zamanla çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 7°C - 21°C, parçalı bulutlu

7°C - 21°C, parçalı bulutlu Eskişehir: 6°C - 20°C, parçalı bulutlu

6°C - 20°C, parçalı bulutlu Konya: 12°C - 21°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

Bölgenin güney ve doğusunda aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah pus ile sis görülebilir.

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı

18°C, parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı Kastamonu: 18°C, parçalı bulutlu

18°C, parçalı bulutlu Sinop: 17°C, parçalı bulutlu

Bölge genelinde pus ve yer yer sis beklenirken Bolu çevrelerinde mevzi sağanak yağışlar görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya: 10°C - 18°C, parçalı ve çok bulutlu

10°C - 18°C, parçalı ve çok bulutlu Artvin: 12°C - 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı

12°C - 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı Samsun: 10°C - 17°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz'de yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı

15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı Kars: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı

15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı Malatya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı

Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın güneyde kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı

21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı Gaziantep: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı

24°C, parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı Mardin: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı

Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle bölgenin doğusu ile Gaziantep'in batısı ve Kilis'te yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.