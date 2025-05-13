Mehmet Şimşek Londra'da Yatırımcılarla Buluşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da yatırımcılar ve finans temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye ekonomisini anlatacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 08:36, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 08:37
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Şimşek'in Londra temasları bugün başlayacak ve 15 Mayıs'a kadar sürecek. Bu süreçte, yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle buluşacak olan Şimşek, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve reform programına ilişkin uluslararası yatırımcılara kapsamlı bir perspektif sunacak. Ayrıca, Avrupa'nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas'ın düzenlediği Türkiye Konferansı'na katılacak.
Londra Temaslarının Detayları
- Şimşek, konferansta Türkiye ekonomisine ilişkin detaylı sunum gerçekleştirecek.
- Daha sonra yatırımcı gruplarıyla bire bir görüşmeler yaparak Orta Vadeli Program, mali disiplin politikaları ve yatırım fırsatları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.
- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) yıllık toplantısına katılacak ve Guvernörler Kurulu Genel Oturumu'nda başkan yardımcılığı pozisyonunu üstlenecek.
- EBRD tarafından düzenlenecek "Türkiye Yatırım Görünümü" başlıklı özel panelde sunum yapacak.
- Soru-cevap bölümünde katılımcıların görüşlerini alacak ve Türkiye'nin yatırım potansiyelini farklı boyutlarıyla değerlendirecek.
- Londra temasları kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.
Önemli Noktalar
- Londra temasları 15 Mayıs'a kadar sürecek.
- Bakan Şimşek, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü aktaracak.
- EBRD toplantısında başkan yardımcılığı görevini üstlenecek.