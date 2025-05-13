Mehmet Şimşek Londra'da Yatırımcılarla Buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Şimşek'in Londra temasları bugün başlayacak ve 15 Mayıs'a kadar sürecek. Bu süreçte, yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle buluşacak olan Şimşek, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve reform programına ilişkin uluslararası yatırımcılara kapsamlı bir perspektif sunacak. Ayrıca, Avrupa'nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas'ın düzenlediği Türkiye Konferansı'na katılacak.

Londra Temaslarının Detayları

Şimşek, konferansta Türkiye ekonomisine ilişkin detaylı sunum gerçekleştirecek.

gerçekleştirecek. Daha sonra yatırımcı gruplarıyla bire bir görüşmeler yaparak Orta Vadeli Program , mali disiplin politikaları ve yatırım fırsatları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

, ve hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) yıllık toplantısına katılacak ve Guvernörler Kurulu Genel Oturumu'nda başkan yardımcılığı pozisyonunu üstlenecek.

yıllık toplantısına katılacak ve üstlenecek. EBRD tarafından düzenlenecek " Türkiye Yatırım Görünümü " başlıklı özel panelde sunum yapacak.

" başlıklı özel panelde sunum yapacak. Soru-cevap bölümünde katılımcıların görüşlerini alacak ve Türkiye'nin yatırım potansiyelini farklı boyutlarıyla değerlendirecek.

farklı boyutlarıyla değerlendirecek. Londra temasları kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Önemli Noktalar