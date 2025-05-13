İstanbul'da Huzur Denetimlerinde 1017 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" denetimlerinde 1017 şüpheli gözaltına alındı. 12 Mayıs'ta iki aşamalı olarak yapılan uygulamanın ilk aşaması saat 20.00-22.00 arasında 215 sabit noktada, 1401 personel, polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube botu ile sabit yol denetimi şeklinde gerçekleştirildi. İkinci aşama ise saat 22.00-23.59 arasında, 1368 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde yapılan denetimlerle tamamlandı.

Denetimlerin Detayları

335 bin 231 kişi Genel Bilgi Toplama sorgulamasından geçirildi.

Genel Bilgi Toplama sorgulamasından geçirildi. 557'si çeşitli suçlardan aranan toplam 1017 kişi gözaltına alındı.

toplam gözaltına alındı. 18 ruhsatsız tabanca , 3 tüfek , 13 kurusıkı tabanca ve 76 fişek ele geçirildi.

, , ve ele geçirildi. 1592 gram uyuşturucu madde , 133 uyuşturucu hap , uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 625 lira , 50 avro ve 25 dolar ele geçirildi.

, , uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen , ve ele geçirildi. 35 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem , 11 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

, uygulandı. Umuma açık 309 yerin denetlendiği çalışmalarda, 4 iş yerine yasal işlem yapıldı.

Trafik ekipleri , 45 bin 205 araç ve 2 bin 807 motosiklet denetledi. 2 bin 671 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem uygulandı.

, ve denetledi. Trafik kuralı ihlallerinden dolayı toplamda 361 bin 933 lira para cezası kesildi.

Denetimler Devam Edecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetimlerin devam edeceğini bildirdi.