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Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı

Vergi incelemelerinde elektronik sistem araçları kullanılacak. Defter ve belgeler dijital ortamda ibraz edilecek, tutanaklar e-imza ile onaylanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 09:21, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 09:19
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Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi incelemelerinde elektronik sistem araçlarını kullanabilecek. Bakanlık tarafından hazırlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, vergi inceleme sürecinde Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarından yararlanılabilecek.

Elektronik Sistemlerin Kullanımı

  • Defter ve belgelerin elektronik ortamda ibraz edilmesiyle sistem tarafından bir belge üretilecek.
  • Bu belgeyi mükellef veya mükellef tarafından defter ve belgelerin ibrazı için vekalet verilenler, güvenli elektronik imzayla imzalayacak.
  • Vergi inceleme tutanakları, Bakanlıkça oluşturulan sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenebilecek.
  • Tutanakların elektronik ortamda düzenlendiği durumlarda mükellef veya mükellef tarafından imzalamak üzere vekalet verilenler, söz konusu tutanakları güvenli elektronik imzayla imzalayacak.
  • Bakanlık tarafından oluşturulan sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenen tutanaklarda, tutanağın düzenlenme yeri, elektronik ortam olarak kabul edilecek.

Yönetmelik Değişikliği ile Getirilen Yenilikler

Bu değişiklikle birlikte, vergi inceleme süreçlerinde dijitalleşme hız kazanacak ve işlemler daha güvenli bir şekilde yürütülecek. Elektronik ortamda düzenlenen belgeler ve tutanaklar, hem mükellefler hem de yetkililer için zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacak. Ayrıca, güvenli elektronik imza kullanımı ile belgelerin geçerliliği ve güvenliği artırılmış olacak.

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