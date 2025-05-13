İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 10 İlde 13 Kişi Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 ilde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen bu operasyonda, FETÖ terör örgütüne mensup olduğu tespit edilen 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun detayları ve süreci, güvenlik güçlerinin titiz çalışmalarıyla yürütüldü.

Operasyonun Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 13 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, Adana, Antalya dahil olmak üzere toplamda 10 ilde, 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon Sonuçları

13 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

yakalandı ve gözaltına alındı. Kalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen bu operasyonlar kapsamında, güvenlik güçlerinin çalışmaları devam etmektedir. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin süreç titizlikle takip edilmektedir.