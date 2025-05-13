Sosyal Medya İçin Video Çekerken Arkadaşını Vurdu

Adana'da yaşanan trajik bir olayda, 16 yaşındaki bir çocuğun sosyal medya için tabanca ile çektiği video sırasında, kazayla 14 yaşındaki arkadaşının ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Olay, 21 Nisan tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Murat Aras H'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya için video çekmeye başladı. Bu sırada M.E.Ş.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı ve kurşun, motosikleti süren Hirman'a isabet etti.

Ağır yaralanan Hirman için M.E.Ş. hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak "Arkadaşım vuruldu" ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hirman'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 9 gün süren yaşam mücadelesini tüm müdahalelere rağmen kaybetti.

Olayın İncelenmesi ve Sonuçları