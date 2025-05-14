Brent Petrol Fiyatı Yükselişte: Akaryakıta Zam Geldi

ABD-Çin tarife geriliminin çözülmesi ve Trump'ın İran petrolü hakkındaki son açıklamalarının ardından Brent fiyatı 66,75 doları test ederek son iki haftanın zirvesine yöneldi. 14 Mayıs işlemlerinde petrol fiyatı 66,10 dolara yakın seyrederken; benzine bugünden geçerli olmak üzere 1,47 TL zam geldi. İstanbul Avrupa yakasında litre fiyatı 46,78 TL oldu. Öte yandan motorin fiyatında da bu geceden (15 Mayıs) geçerli olmak üzere 1,30 TL'lik artış bekleniyor.

Trump'ın İran Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda, İran hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı değerlendirmesinde bulunan Trump, bu konudaki müzakerelere sınırlı bir süre devam edeceklerini belirterek "İran ile anlaşma yapmak istiyorum. Ancak İran bu zeytin dalını reddederse, o zaman maksimum baskı uygulamaktan ve İran petrol ihracatını daha önce yaptığım gibi sıfıra indirmekten başka seçeneğimiz kalmayacak" dedi.

Petrol Fiyatlarında Son Durum

14 Mayıs 2025 Petrol Fiyatı

Trump'ın bu açıklamaları petrol fiyatlarında da yükselişe sebep oldu. Brent petrolün varil fiyatı dün 66,75 doları görerek son iki haftanın zirvesine yöneldi. Petrolde 14 Mayıs 2025 işlemleri ise sabah saatlerinde 66,10 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

Dipten %12,50'lik Yükseliş!

Geçen hafta pazartesi en düşük 58,75 doları test eden Brent fiyatı, böylece gördüğü dip seviyeye göre %12,50 gibi ciddi bir tepki yükselişi gerçekleştirdi.

Küresel Ekonomik Etkiler

ABD ve Çin arasındaki gümrük tarifelerinin 90 günlüğüne indirilmesinin ardından, küresel ekonomide büyüme risklerinin hafiflemesi de petrol fiyatlarını son yükselişte destekleyen önemli katalizörler arasında yer aldı.

Petrolde Yükseliş Sürecek mi?

Analistler, ABD ve Çin arasındaki 90 günlük süre sona erdiğinde "ne olacağı" konusunda belirsizliğin devam ettiğini belirterek "Suudi Arabistan'ın da petrol üretimini artırma çabaları devam ediyor. OPEC'in toplam üretimi mayıs ayında günlük 411 bin varil arttı. Haziranda da arz artışı sürüyor. Bu sebeplerle petrolde daha hızlı bir yükseliş ihtimali zayıf" görüşünü dile getiriyor.

Akaryakıt Fiyatları Artıyor

Bu arada iç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarında. Petroldeki son hareketlilik içeride de fiyatlara zam olarak yansıyor.