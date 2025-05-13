ALES Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
ALES/2 başvuruları başladı. Başvuru tarihleri, kılavuz ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi için haberimizi inceleyin.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 11:02, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 11:05
2025-ALES/2 başvuruları ile ilgili önemli bilgiler aşağıda sunulmuştur. 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır.
Adaylar başvurularını, 13 Mayıs 2025 saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler, 2025-ALES/2 Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Başvuru Süreci ve Detaylar
- Sınav Tarihi: 6 Temmuz 2025
- Başvuru Tarihleri: 13-21 Mayıs 2025
- Başvuru Başlangıç Saati: 13 Mayıs 2025, saat 11.00
- Başvuru Yöntemleri:
- ÖSYM Başvuru Merkezleri
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)
- ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
Başvuru Kılavuzu ve Formlar
- Başvuru Kılavuzu
- Aday Başvuru Formu
- Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Engelli Başvuru Kullanıcı Kılavuzu
- Başvuru Merkezleri Listesi
Adayların, sınava başvurmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri önemle tavsiye edilmektedir.