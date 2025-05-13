ALES Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Adaylar başvurularını, 13 Mayıs 2025 saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler, 2025-ALES/2 Başvuru Kılavuzu 'nda yer almaktadır. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2025-ALES/2 başvuruları ile ilgili önemli bilgiler aşağıda sunulmuştur. 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) , 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

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