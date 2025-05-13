Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki öğretmen servisi çarpıştı, 28 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 11:13, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 11:19
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı. Olay, Siverek-Karacadağ kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 63 N 3657 plakalı servis minibüsü, yola çıkan hayvana çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı güzergahta seyir halinde olan B.C. idaresindeki 63 S 6325 plakalı servis minibüsü, önündeki araca çarptı.
Kaza Sonrası Müdahale
- Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Kazada yaralanan 28 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğretmenlerin Durumu
Öğretmenlerin, bölgedeki kırsal Faydalı ve Erkonağı okullarında görev yaptıkları, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.