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Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki öğretmen servisi çarpıştı, 28 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 11:13, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 11:19
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı. Olay, Siverek-Karacadağ kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 63 N 3657 plakalı servis minibüsü, yola çıkan hayvana çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı güzergahta seyir halinde olan B.C. idaresindeki 63 S 6325 plakalı servis minibüsü, önündeki araca çarptı.

Kaza Sonrası Müdahale

  • Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
  • Kazada yaralanan 28 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğretmenlerin Durumu

Öğretmenlerin, bölgedeki kırsal Faydalı ve Erkonağı okullarında görev yaptıkları, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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