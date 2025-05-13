Bakan Şimşek: Cari Açıkta Olumlu Seyir Devam Ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan cari işlemler verilerinin ardından sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, ihracatın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla cari açığın yıl sonunda OVP tahmininin oldukça altında gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti. Mart ayında yıllık 12,6 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1'in altında kalmasının beklendiğini ifade etti.

Bakan Şimşek'in Açıklamalarından Öne Çıkanlar

"Martta yıllık 12,6 milyar dolar gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz."

Küresel belirsizlikler nedeniyle artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatı yüksek seyrediyor . Altın hariç cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi.

. Altın hariç cari işlemler dengesi yıllık verdi. İhracatımızın dirençli yapısı , enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor.

Cari Açıkta Olumlu Gelişmeler

Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, Türkiye ekonomisinin makro finansal istikrarını güçlendirirken, dış finansman ihtiyacının azalması ve rezerv birikiminin yeniden başlaması ekonominin dayanıklılığını artırıyor. Bu gelişmeler, yıl sonunda cari açığın OVP tahminlerinin oldukça altında gerçekleşeceğine dair beklentileri destekliyor.