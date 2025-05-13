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Mansur Yavaş'tan PKK'nın Fesih Kararına Net Mesaj

Mansur Yavaş, PKK'nın fesih kararı sonrası yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye hedefini vurguladı ve taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 11:35, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 11:36
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Mansur Yavaş'tan PKK'nın Fesih Kararına Net Mesaj

Mansur Yavaş, PKK'nın fesih kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye hepimizin hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek girişime izin verilemez" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Açıklamaları

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, PKK'nın fesih kararına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere ülkemizin yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü kararlı mücadelenin sonucunda terör örgütü PKK silahlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı vermiştir."
  • "Ülkemizin teröre ve terör örgütlerine aman vermeyen politikalarının bir sonucu olarak değerlendirdiğimiz mevcut duruma karşı çıkmamız mümkün değildir."
  • "Elbette terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir."
  • "Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiçbir koşulda üzemeyiz."
  • "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegane adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yetki, denetim ve irade yalnızca milletin temsil edildiği bu çatı altında şekillenmelidir. Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır."
  • "Lozan Antlaşması ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz."

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