Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirmeleri Nasıl İşleyecek?

Takvim

Takvim işlemeye başladı. Süreç aşağıdaki takvime göre işleyecek.

Genel Kimler Başvurabilir?

Kural olarak çalıştığı kurumda 30 Eylül 2025 itibariyle en az üç yılını dolduranlar il içinde yer değiştirebilecekler.

1. Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanında görev yapan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar istemeleri halinde dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, 2. Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanında görev yapmakta iken zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumlarına atanmış öğretmenlerden 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayacak olanlar; birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarıyla sınırlı olmak kaydıyla,

3. Halen görev yaptıkları kurumlarda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler, (proje okulu öğretmeni olup süresi uzatılmayanlar dahil)

4. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler,

5. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Tercihlerde Dikkat Edilecek Hususlar

Öğretmenler en fazla 40 okul tercih edebileceklerdir.

Tercih edecekleri okulda boş kadro bulunup bulunmaması önemli değil. İl içi yer değiştirmelerde proje, protokol gibi okullar hariç diğer okulların tamamı sisteme yansıtılacak ve tercih edilebilecek.

Her ne kadar boş kadro olmayan yerler de tercihe açık ise de boş kadroların öğretmenler için yol gösterici olduğunu söyleyebiliriz.

Öğretmenler; tercih yapacakları okulda boşluk olup olmadığını sistemde (mebbis) görebileceklerdir.

Boş kadro olmayan okulların tercihe yansıtılmasının sebebi ise bu okullardan başka yere giden öğretmen olması halinde oluşacak boşluklara da atama yapılabilmesi içindir.

Şöyle ki: Ahmet öğretmen A okulunda Matematik branşında hiç boş kadro olmadığı halde bu okulu tercih etmiş olsun. A okulundaki Matematik öğretmeni bu atama döneminde başka bir okula giderse ondan boşalacak kadroya Ahmet öğretmen atanabilecektir.

Sıra Tayini Uygulaması

Tercihler yapıldığında sistemde;

- İlk iki tercihimde yer alan eğitim kurumları için sıra kaydımın oluşturulmasını istiyorum.

- İlk iki tercihimde yer alan eğitim kurumları için sıra kaydımın oluşturulmasını istemiyorum.

seçeneklerinden kendileri için uygun olanı işaretlemeleri gerekmektedir.

Sıra Tayini

Bu yıl ilk kez uygulanacak sıra tayininde öğretmen ilk iki tercihinde sıraya girebilecek.

Sistem Nasıl İşleyecek, Nelere Dikkat Etmeli?

- Başvuru yapıldıktan sonra okul/ilçe/il onayları takip edilmeli.

- Sistem ilk olarak 20 Mayıs 2025'de çalıştırılacak ve boş olan/boşluk oluşan kadrolara hizmet puanına göre atama yapılacak.

- 20 Mayıs'ta ataması yapılan öğretmenin sıra tayini işlemi sona erecek ve atandığı okula gidecek.

- 20 Mayıs'ta atanamayan ve başlangıçta sıraya girmek istediğini beyan eden öğretmenler için 18 Haziran 2025'de sıra çalıştırılacak ve ilk iki tercihinde boşluk oluşmuşsa puan üstünlüğüne göre atanacak.

- 18 Haziran 2025'de atananların sıra işlemi de sona ermiş olacak.

- Sırada olduğu halde 18 Haziran 2025'te de atanamayan öğretmenler için 11 Ağustos 2025'te sıramatik yeniden çalıştırılacak. Boşluk oluşmuşsa atamaları yapılacak.

- 11 Ağustos 2025'ten sonra sıramatik yani sıraya girme sona erecek.

Öğretmenler İçin Tavsiye

1- Her aşamada çalışmak istediğiniz kurumları tercih etmeniz önemli.

2- Yerinize atama yapılacağından atama iptali mümkün olmayacaktır.

3- Özellikle 20 Mayıs'taki atamada boş olan ve oluşan kadrolar kullanılacaktır.

4- Sıraya giren öğretmenler için en şanslı dönemin 11 Ağustos 2025 olduğunu söyleyebiliriz çünkü bu tarihte emeklilikten ve yöneticiliğe geçişten kaynaklı boşlukların oluşması söz konusu.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar



