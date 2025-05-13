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Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi

Türkiye, Dünya Bankası işbirliğiyle 400 milyon dolarlık SoGreen Projesi'ni başlatarak yeşil dönüşüm ve sosyal kapsayıcılığı hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 12:16, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 12:15
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Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle buluşturmak amacıyla Dünya Bankası işbirliğinde 400 milyon dolar bütçeli "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen)"ni hayata geçireceklerini açıkladı. Kacır, suyun, toprağın ve havanın artık yalnızca doğal kaynak değil, korunması gereken stratejik değerler haline geldiğini vurguladı. Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede güçlü uluslararası işbirliği ve ortak hedefler doğrultusunda kararlı adımlar atması gerektiğini belirtti.

İklim Değişikliğiyle Mücadelede Türkiye'nin Adımları

Kacır, iklim meselesinin adalet temelinde ele alınmasının ve gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişim, teknoloji ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onayladığını, "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefleri"ni ilan ettiğini ve "Sıfır Atık" gibi projelerle uluslararası çevre girişimlerine liderlik ettiğini ifade etti.

Yeşil Dönüşüm Destekleri ve Projeler

Bakanlık olarak girişimcilerin yeşil dönüşüm için yatırım, bilgi birikimi ve teknoloji geliştirme ihtiyaçlarını adresleyen bir yaklaşım benimsediklerini belirten Kacır, "Yeşil Dönüşüm Destek Programı" ile sanayicilerin yeşil dönüşüm yatırımlarını öncelikli teşvik uygulamaları kapsamında desteklediklerini söyledi. Ayrıca, sanayinin uzun vadeli ve sürdürülebilir uluslararası finansman araçlarına erişimini artırmak için kapsamlı işbirlikleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

530 projeye 3,7 milyar lira destek

  • "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" ve "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ile 700 milyon doların üzerinde finansman sağlandı.
  • "Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu" ile 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman hedefleniyor.
  • Kalkınma ajansları 530 projeye 3,7 milyar lira destek verdi.
  • İlk yeşil hidrojen tesisi Güney Marmara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda faaliyete geçiriliyor.
  • İzmir'e 1 milyar dolarlık rüzgar sanayi yatırımı kazandırıldı.

32 milyon dolar hızlandırıcı ve kuluçka desteği

2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nde kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi uygulamaları, yeşil işler ve girişimlerin desteklenmesi ile mavi büyümeye yönelik potansiyellerin değerlendirilmesi öncelik olarak belirlendi.

Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen)

  • 400 milyon dolar bütçeli SoGreen Projesi, kalkınma ajanslarının uygulayıcı olacağı sosyal kapsayıcı yeşil dönüşüm temalı projeleri destekleyecek.
  • Kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan grupların ekonomik hayata katılımı artırılacak.
  • Yeşil geçim kaynakları oluşturulacak ve sosyal kapsayıcılık sağlanacak.

KOBİ'lerin Yeşil Ekonomiye Katılımı

  • Kapsayıcı ve Yeşil Yatırımlar ile Girişimciliğe Destek: 1800'den fazla KOBİ'ye 180 milyon dolar faizsiz kredi desteği.
  • 3 binden fazla kadın ve genç girişimciye toplam 32 milyon dolar hızlandırıcı ve kuluçka desteği.
  • Kapsayıcı ve Yeşil Topluluk Ekonomik Tesisleri: Yerel idarelerin ve kamu kurumlarının 175 yeşil altyapı projesine 172 milyon dolar hibe desteği.

1 milyar liralık hızlandırma desteği yolda

Acil Durum Müdahale bileşeniyle olası afet veya krizlere hızlı yanıt verebilmek için finansal kaynak oluşturulacak. Projenin ilk fazında yaklaşık 1 milyar liralık hızlandırma desteği, mikro ve küçük işletmeler ile kooperatif ve birliklerin kullanımına sunulacak. 2025'in ikinci yarısında ise yeşil dönüşüme yönelik projelerde geri ödemeli finansman desteği başlatılacak.

Proje Yönetimi ve Kapasite Geliştirme

Kacır, kalkınma ajanslarının yerel potansiyeli ortaya çıkarmak için "Yeşil Dönüşümde Ekonomik Fırsatlar Analizi" yapacağını belirtti. Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadelede bölgesel risk ve ihtiyaçlara yönelik çalışmaların gelecek dönem projelendirme ve politika geliştirme süreçlerine referans olacağını vurguladı.

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