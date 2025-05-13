Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır" ifadesini kullandı. Bakan Yerlikaya, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Videoda, 2002'den 2025 yılına kadar yaşanan değişim detaylı şekilde anlatıldı. Yerlikaya, bu sürecin Türkiye'nin birliği ve huzuru için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın güçlü liderliğinde, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlılığıyla tarihi bir kapı aralandı. Terör bitiyor. Bugün gelinen nokta, Türk'üyle Kürt'üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferidir.



Bu kardeşliğin, huzurun,. pic.twitter.com/rf0O9CdWOD Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 13, 2025

Terörsüz Türkiye Süreci

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve "Terörsüz Türkiye"yi anlatan klip, bir dönem adı terör olaylarıyla anılan Mardin Nusaybin'de başlıyor. 2002'de AK Parti iktidarının gelişiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik ve beraberlik mesajı klipte yer aldı. Bugün gelinen noktanın, Türk'üyle Kürt'üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferi olduğu vurgulandı.

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