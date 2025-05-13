Mattia Minguzzi Davasında 5 Çocuk Hakkında Hapis Talebi

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olarak, sosyal medyada failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımlar yapan 5 suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame düzenlendi. Olayın ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Minguzzi'nin ailesini tehdit eden çocuklar hakkında yasal süreç başlatıldı.

İddianamenin Detayları

Hazırlanan iddianamede, 5 suça sürüklenen çocuk için birden fazla kişi ile zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit ve suçu ve suçluyu övme suçlarından ceza talep edildi.

ve suçlarından ceza talep edildi. Çocuklar hakkında 1 yıl 6 aydan 7 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sosyal Medya Paylaşımlarının Etkisi

Sosyal medyada yapılan tehdit ve övgü içerikli paylaşımlar, yargı sürecinin hızlanmasına neden oldu. Bu tür paylaşımlar, hem mağdur aile üzerinde baskı oluşturdu hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çocukların ifadeleri alındı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.