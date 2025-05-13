Türkiye Sağlık Turizminde Marka Değerini Artırıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülkemizin sağlık turizmi alanında marka değerini, tanınırlığını ve kapasitesini artırdıklarını belirtti. Sağlık tesis altyapılarının kapasitesi, sağlık sisteminin erişilebilirliği, hekimlerin yetkinliği, tecrübesi ve birikimi sayesinde sağlık alanında çok önemli bir noktada olunduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü imzalandı. Bu protokol ile uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulan hizmetler ile tanıtım faaliyetleri güçlendirildi.

Sağlık Turizminde Türkiye'nin Yükselişi

Kemal Memişoğlu, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli ile "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programını adım adım hayata geçirdiklerini belirtti. Türkiye'nin sağlık turizmi alanında bir marka haline geldiğini ve bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın çalıştıklarını ifade etti. 'HealthTürkiye' markasıyla yürütülecek sağlık turizmi faaliyetleriyle gelir seviyesinin ileri boyutlara taşınacağına inandığını söyledi.

Sağlık Turizminde Ziyaretçi Sayısı ve Gelir

Sağlık turizminde ziyaretçi sayısı 1,5 milyonu geçti.

Bu alandan elde edilen gelir 3 milyar dolardan fazla.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sağlık turizminin Türkiye için büyük bir potansiyel barındırdığını belirtti. Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı, deneyimli personeli ve yüksek standartlardaki tesisleriyle dünyanın en çok tercih edilen sağlık destinasyonları arasında yer aldığını vurguladı.

İş Birliği Protokolünün Önemi

Ersoy, sağlık sektörünün gücü ve kalitesinin Türkiye'nin başarısında büyük rol oynadığını, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde sergilenen etkili sağlık hizmetlerinin uluslararası kamuoyunda takdir topladığını ifade etti. "Güvenli Turizm" programının dünya genelinde örnek gösterilen bir uygulama haline geldiğini belirtti.

Protokolün Kapsamı ve Hedefler

TGA ve USHAŞ arasında ortak tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

ve arasında ortak tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Sağlık kuruluşlarına yönelik kayıt ve bilgilendirme sistemleri kurulacak.

Sağlık tesislerinin TÜSKA aracılığıyla sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerine dahil edilmesi sağlanacak.

aracılığıyla sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerine dahil edilmesi sağlanacak. Sektörde kayıt dışılığın önlenmesi ve kalite standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Ersoy, iş birliği protokolüyle sağlık turizmine katkı sağlayan tüm kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlanacağını, Türkiye'nin bu alanda daha da ileriye taşınacağını belirtti. Atılan her adımın sadece turizm gelirlerini değil, ülkemizin küresel etki gücünü de artırdığını vurguladı.

Konuşmaların ardından iki Bakan, "Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü"ne imza attı.