Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheliye iddianame

CHP Kurultayı soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yaş Çay Fiyatı Yükseldi: Güncel Alım Bedeli Açıklandı
Yaş Çay Fiyatı Yükseldi: Güncel Alım Bedeli Açıklandı
Türkiye Sağlık Turizminde Marka Değerini Artırıyor
Türkiye Sağlık Turizminde Marka Değerini Artırıyor
Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor
Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor
Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Yılmaz: Bağımlılıklarla mücadele, devlet politikamızın bir parçası
Yılmaz: Bağımlılıklarla mücadele, devlet politikamızın bir parçası
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Bakan Şimşek: Cari Açıkta Olumlu Seyir Devam Ediyor
Bakan Şimşek: Cari Açıkta Olumlu Seyir Devam Ediyor
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor
Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor
TPAO ve Çinli Firma Karadeniz'de Enerji Üretimini Artırıyor
TPAO ve Çinli Firma Karadeniz'de Enerji Üretimini Artırıyor
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheliye iddianame

Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 15:39, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 15:39
Yazdır
Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheliye iddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü anımsatılarak, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 sanık hakkında dava açıldığı hatırlatıldı.

Mahkemede ilk duruşmanın yapılacağı 10 Nisan'dan kısa bir süre önce farklı kullanıcı isimlerine sahip hesaplardan müştekilere yönelik ısrarla ve sistematik olarak silah fotoğrafı attığı anlatılan iddianamede, bu sosyal medya hesaplarından gönderilen tehdit içerikli mesajlara yer verildi.

İddianamede, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefonuna 6 Nisan'da, 18 yaşından küçük M.G'ye ait bir numaradan gelen mesajda, tehdit edenlerden birinin özür dilediği ve pişman olduğunu belirttiği kaydedildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün resmi mail hesabına gelen ihbar niteliğindeki mesajda ise "bedirhqn.keles" isimli sosyal medya hesabının M.G. tarafından kullanıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, M.G. tarafından müşteki ile ailesine tehdit içerikli mesajlar atıldığı ve paylaşımlar yapıldığı vurgulandı.

İddianamede, M.G'nin, hesabın kullanıcı adını farklı tarihlerde değiştirerek müşteki aileye yönelik tehdit içerikli mesajlar attığını kabul ettiği belirtildi.

Yapılan sanal araştırmalar neticesinde 18 yaşından küçük şüpheliler E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G'nin maktulün ölümüne neden olan şüpheliler hakkında paylaşımlarda bulunup fotoğrafların altına yorum yaptıkları anlatılan iddianamede, dosyanın şüphelilerinin, suç kastlarının bulunmadığı, tehdit içerikli paylaşım ve mesajlarla bir alakalarının olmadığı beyanında bulunarak suçlamaları kabul etmedikleri kaydedildi.

İddianamede, M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G'nin "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 1 yıl 8'er aydan 7 yıl 2'şer aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede ayrıca, soruşturma yürütülen 18 yaşından küçük K.Y. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber