Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Eşi ve çocukları yangında ölmüştü: İtfaiyeci ve nişanlısı hemşire gözaltında
Eşi ve çocukları yangında ölmüştü: İtfaiyeci ve nişanlısı hemşire gözaltında
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı
Yaş Çay Fiyatı Yükseldi: Güncel Alım Bedeli Açıklandı
Yaş Çay Fiyatı Yükseldi: Güncel Alım Bedeli Açıklandı
Türkiye Sağlık Turizminde Marka Değerini Artırıyor
Türkiye Sağlık Turizminde Marka Değerini Artırıyor
Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor
Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor
Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Bakan Şimşek: Cari Açıkta Olumlu Seyir Devam Ediyor
Bakan Şimşek: Cari Açıkta Olumlu Seyir Devam Ediyor
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor
Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor
TPAO ve Çinli Firma Karadeniz'de Enerji Üretimini Artırıyor
TPAO ve Çinli Firma Karadeniz'de Enerji Üretimini Artırıyor
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabulünde, Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 16:04, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 16:05
Yazdır
Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabulünün ardından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin NATO'ya önem verdiğini, bunun göstergesi olarak NATO Kosova Gücü'nün komutasını yeniden üstleneceğini ifade etti.

Türkiye'nin müttefiklerinden terörizmle mücadelede işbirliği beklediğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin iç ve dış sınamalara rağmen NATO'nun güçlü kalması için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını ifade ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini ve NATO'nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber