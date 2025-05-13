TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!

2024 yılında canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 olarak kaydedildi. Canlı doğan bebeklerin %51,4'ü erkek, %48,6'sı kız oldu. Türkiye'de doğurganlık hızında son yıllarda belirgin bir düşüş gözlemlenmektedir. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken, 2024 yılında 1,48 çocuk seviyesine geriledi ve bu oran son sekiz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalmaya devam etti.

Doğurganlık Hızında Bölgesel Farklılıklar

En yüksek doğurganlık hızı 2024 yılında 3,28 çocuk ile Şanlıurfa 'da görüldü. Şanlıurfa'yı Şırnak (2,62) ve Mardin (2,32) izledi.

2024 yılında 'da görüldü. Şanlıurfa'yı ve izledi. En düşük doğurganlık hızı ise Bartın ve Eskişehir'de 1,12 çocuk olarak kaydedildi. Zonguldak ve Ankara'da bu oran 1,15, İzmir'de ise 1,17 oldu.

Doğurganlık Hızında Genel Eğilimler

2024 yılında 71 ilde toplam doğurganlık hızı 2,10'un altında kaldı. 2017 yılında bu sayı 57 idi. Ayrıca, toplam doğurganlık hızının 1,50'nin altında olduğu il sayısı 2017'de 4 iken, 2024'te 55'e yükseldi. 3 çocuk ve üzerinde doğurganlık hızına sahip il sayısı ise sadece Şanlıurfa oldu.

Avrupa Birliği ile Karşılaştırma

Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması 2023 yılında 1,38 çocuk olarak gerçekleşti. Türkiye ise 1,48 çocuk ile AB ülkeleri arasında dokuzuncu sırada yer aldı.

Eğitim ve Yerleşim Yerine Göre Doğurganlık Hızı

Yükseköğretim mezunu anneler in toplam doğurganlık hızı 1,22 çocuk oldu.

in toplam doğurganlık hızı oldu. Okuma yazma bilmeyen anneler de bu oran 2,65 çocuk olarak kaydedildi.

de bu oran olarak kaydedildi. Kırda toplam doğurganlık hızı 1,83 çocuk, orta yoğun kentte 1,58 çocuk, yoğun kentte ise 1,39 çocuk oldu.

Kaba Doğum Hızı ve Yaşa Göre Doğurganlık

Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2024 yılında binde 11,0'a geriledi. Yaşa özel doğurganlık hızında ise en yüksek oran binde 100 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadınların daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini göstermektedir.

Adölesan Doğurganlık Hızı ve Annelerin Ortalama Yaşı

Adölesan doğurganlık hızı , 2001'de binde 49 iken 2024'te binde 10'a düştü .

, 2001'de binde 49 iken 2024'te . Annenin son iki doğumu arasındaki ortalama süre , 2024 yılında 4,7 yıl oldu.

, 2024 yılında oldu. Annenin ikinci ile birinci doğumu arasındaki ortalama sürenin en kısa olduğu il Şanlıurfa (2,7 yıl) , en uzun olduğu il ise Kırklareli (5,4 yıl) oldu.

, en uzun olduğu il ise Kırklareli (5,4 yıl) oldu. Doğum yapan annelerin ortalama yaşı, 2024 yılında 29,3; ilk doğumda ise 27,3 yaş olarak kaydedildi.

Bölgelere Göre İlk Doğumda Anne Yaşı

Tunceli'de ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 29,4 ile en yüksek seviyede .

. Şanlıurfa ve Muş'ta ise bu yaş ortalaması 24,4 ile en düşük seviyede.

Çoğul Doğumlar ve Doğum Sırası Dağılımı

Çoğul doğum sayısı , 2024 yılında 31 bin 109 oldu. Doğumların %3,3'ü çoğul doğum olarak gerçekleşti; bunların %97'si ikiz, %2,9'u üçüz ve %0,1'i dördüz veya daha fazla bebek olarak kaydedildi.

, 2024 yılında oldu. Doğumların %3,3'ü çoğul doğum olarak gerçekleşti; bunların %97'si ikiz, %2,9'u üçüz ve %0,1'i dördüz veya daha fazla bebek olarak kaydedildi. Doğumların %41,9'u annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti.

%30,3'ü ikinci, %16'sı üçüncü ve %11,5'i dördüncü ve üzeri doğumlar olarak gerçekleşti.



