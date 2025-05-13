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Miroğlu, 'PKK silahlı dönemi kapattı' diye üzülenlere tepki gösterdi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, terör örgütü PKK'nın silahlı mücadeleyi sonlandırma ve kendini feshetme kararını açıkladığı kongre bildirisine yönelik kamuoyundaki eleştirilere sert tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 17:42, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 17:44
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Miroğlu, 'PKK silahlı dönemi kapattı' diye üzülenlere tepki gösterdi

Orhan Miroğlu, paylaşımında "Bu sabahtan itibaren birer PKK uzmanı oldular; oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi, 'PKK silahlı dönemi kapattı' diye ağlaşıp duruyorlar!" dedi. Lozan'a ilişkin yapılan eleştirileri "panik hali" olarak nitelendiren Miroğlu, "Hükmettikleri bir tarih avuçlarının içinden kayıp gidiyor. Lozan delinecek diye feveran ediyorlar" ifadelerini kullandı. Miroğlu, söz konusu anlaşmayla birlikte "kimi sınıf ve zümrelerin" elde ettiği kazanımların tarihe karışmasından duyulan endişeyi ettiklerini ileri sürdü. Miroğlu, PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklamasında Lozan Antlaşması'nı da hedef almasına çeşitli kesimlerin tepkisini çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orhan Miroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"PKK söz konusu olduğunda alacakaranlık yıllarını karınca misali uyuyarak geçirenler!
Kış uykusuna yatanlar!
Şiddete ve teröre geçmişte toleransla yaklaşanlar!
Öcalan'a 'Seninkiler savaşmasını bilmiyor, bu şiddette bir savaşla devlet sizi ciddiye almaz!' diye tavsiyede bulunanlar!
Öcalan, PKK'ya yirmi beş yıl önce Türkiye'yi terk et talimatı verdiğinde, 2010 yılına kadar kontrol altında tuttukları İmralı Adası'na gidip, 'Hepsi gitmesin, beş yüzü kalsın' diyenler!
Talimata uyup gidenlere pusu kurarak imha edenler ve toplu mezarlara gömenler!
Binlerce Kürt gencinin gömüldüğü hendekleri, 'Şiddet Kürt gençlerini özgürleştiriyor, demokratik özerklik hendeklerde ilan ediliyor' diyerek kutsayanlar!
Kürt aydınlarının masa başında değil, kanları ve canları pahasına kaleme aldıkları binlerce sayfalık kitapları dahi bugüne kadar görmezlikten gelenler!
PKK'yı eleştirmeyi göze alan Kürt aydınlarından korkakça ve sefilce selamı sabahı kesenler!
PKK'yı doğuran sebeplere, Diyarbakır Cezaevi dahil, gözlerini kapayanlar!
Bu sabahtan itibaren birer PKK uzmanı oldular; oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi, 'PKK silahlı dönemi kapattı' diye ağlaşıp duruyorlar!
Fesih ve silahları bırakma karar ve açıklamasını itibarsızlaştırmaya çalışıyor, PKK'ya ve Öcalan'a ateş püskürüyorlar!
Lozan delinecek diye feveran ediyorlar! Lozan'la beraber kimi sınıf ve zümrelerin elde ettiği kazanımların tarihe karışacak olmasından korkuyorlar!
Şapka düştü, kel göründü! Tarihin kaydettiği en karanlık dönem, binlerce masum insanın hayatına, canına mal olmuş bir iç çatışmanın sonlanmasına sevinememeleri, Kürtler'in elli yıldır belki de ilk kez kendileri için yola çıkmaya hazırlık yapıyor olmalarındandır! Kan dökmeden, kendi halkına kurşun sıkmadan, asker-polis-korucu öldürmeden! İşte buna sevinebilmeleri çok zor, biliyoruz ve anlıyoruz! Hükmettikleri bir tarih avuçlarının içinden kayıp gidiyor!"

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