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Zelenskiy, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmesi öncesi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirterek, "Putin'in Türkiye'deki görüşmeyi reddetmesi Rusya'nın barış istemediğinin nihai kanıtı olacaktır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 18:56, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 19:02
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Zelenskiy, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşerek ateşkes sağlamayı umduğunu belirtti. Zelenskiy, İstanbul'daki görüşme öncesi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ardından Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılması halinde İstanbul'a geçeceğini aktardı. Zelenskiy, "Putin'i Türkiye'de bekliyoruz. Rusya'nın 'Putin Ankara'ya değil, sadece İstanbul'a gelir' gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Zelenskiy, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ı da İstanbul'daki görüşmeye davet ettiğini açıkladyarak, "Katılımı, Putin'i gelmeye zorlayacak ek bir itici güç olur" dedi.

Zelenskiy, "Savaşın sona ermesini istediğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Ancak Rusya, attığı her adımda bunun tam tersini gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki görüşmeyi reddetmesi Rusya'nın barış istemediğinin nihai kanıtı olacaktır. ABD ve Avrupa'nın 'en güçlü yaptırım paketini' devreye sokması gerekecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yapılacak görüşmelerin başarılı olması durumunda ne tür bir anlaşma beklediği sorulan Zelenskiy, "Bence bir ateşkes. Mevcut koşullarda başka hiçbir sonuç yeterli olmaz. Ateşkes, savaşı sona erdirmek için sadece ilk adımdır" dedi.

Trump'ın Orta Doğu ve Ukrayna Özel Temsilcileri de görüşmeye katılacak

Adı açıklanmayan yetkililer, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un da İstanbul'daki görüşmeye katılacaklarının aktardı.

Kellog, yaptığı açıklamada, "Başkan Putin'in de gelmesini umuyoruz, ardından Başkan Trump da orada olacak. Bu kesinlikle inanılmaz bir toplantı olabilir. Eğer üç lider de oturup konuşursa, gerçekten çok hızlı bir şekilde barışa ulaşabileceğimize inanıyorum" dedi.

Rusya'yı görüşmede kimin temsil edeceği henüz bilinmiyor. Putin'in katılması halinde söz konusu görüşme 2019'dan bu yana Putin ve Zelenskiy arasındaki ilk liderler zirvesi olacak.

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