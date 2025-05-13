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Polisten alkışlanacak hareket! Yaralının başında şemsiyeyle bekledi

Erzurum'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan kız çocuğunun başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle bekleyen polis takdir topladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 19:10, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 19:14
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Polisten alkışlanacak hareket! Yaralının başında şemsiyeyle bekledi

Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 25 FM 010 plakalı hafif ticari araç, 15 yaşındaki S.Ö'ye çarptı.

İhbar sonucu kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan bir polis memuru, yaralanan kız çocuğunun başında şemsiye açıp sağanaktan etkilenmemesi için ambulans gelinceye kadar bekledi.

Polis memurunun yardımseverliği, takdir topladı.

Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru Samet Arslan, AA muhabirine, kentteki rutin görevlerini yaptıkları sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.

Ekip arkadaşlarıyla kazaya hemen müdahale ettiklerini belirten Arslan, "Arkadaşlarımızla çevre güvenliğini alarak şahsın yanına gidip gerekli müdahaleyi yaptık. Telsizle ambulansa haber verdik, o gelene kadar başka bir tehlikeye karşı trafiği kestik." dedi.

- "Türk polisinin olması gerektiği gibi görevimizi yaptık"

Arslan, yağmur nedeniyle yaralının ıslandığını ifade ederek, "Ben de çevredeki vatandaşlardan şemsiye istedim çünkü aşırı bir yağmur yağıyordu. Vatandaşımız bir kız çocuğumuzdu. Babasına ulaştım, gerekli bilgileri verip sakin olmasını söyledim. Herhangi bir müdahalede bulunmadan bekledik. Ambulans geldikten sonra gerekli müdahalede bulundu çok şükür hayati tehlikesi yoktu. Ailesiyle de tekrar görüştük şu an bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Ambulansın beklendiği sürede yaralıyı sakinleştirmeye çalıştığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlardan ve amirlerimden olumlu tepkiler aldık. Türk polisinin olması gerektiği gibi görevimizi yaptık. 15-20 dakika boyunca yaralıyla diyaloğumuz oldu ve sakin olmasını söyledim. Kalça ve kolunda ağrısının olduğunu söyledi, ben de yanlış bir hareket yapmamak adına hiç kıpırdamaması gerektiğini söyledim. Ayakları ıslanmıştı uzatmasını söyledim. Bize teşekkür etti, canı çok acıdığı için bize de çok tepki veremiyordu. Biraz da korktuğu için sakinleştirmeye çalıştık ve babasıyla diyalog kurduk."

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