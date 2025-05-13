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Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Belirli şartları sağlayan eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi iş yerini kurmaları için vermiş olduğumuz hibe destek tutarını 300 binden 435 bin liraya çıkardık" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 19:30, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 19:29
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Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte, 'Adalet Bakanlığile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İŞKUR Protokol Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı. Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirilen ve Ceza İnfaz Kurumu'nda eğitimin önemine vurgu yapılan video gösterimi ile başlayan imza töreninde, hükümlü ve yükümlü vatandaşların istihdama katılması amaçlandı.

Program çerçevesinde bir konuşma gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak İŞKUR aracılığıyla başta kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler gibi dezavantajlı tüm kesimlerin iş gücü piyasasına kazandırmaya yönelik politika ve hizmetleri yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

"İşbirliği protokolünü hükümlülerin iş gücü piyasasına geçişlerinin kolaylaştırılması noktasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz"
Işıkhan, çalışma hayatıyla ilgili olarak da gerekli düzenlemeleri ve modelleri de peyderpey hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bu kapsamda bugün Bakanlıklarımız arasında imzalanacak hükümlü ve yükümlülerin istihdamına yönelik işbirliği protokolünü hükümlü vatandaşlarımızın iş gücü piyasasına geçişlerinin kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarının geliştirilmesi noktasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Protokol ile tahliyesine bir ay kalan hükümlüler çalışma hayatıyla ilgili bilgilendirilecek"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İŞKUR Genel Müdürlüğü arasındaki işbirliği protokolünü çok önemsediklerini sözlerine ekleyen Işıkhan, protokolün içeriğine ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"Protokol ile tahliyesine bir ay ya da daha az zaman kalan hükümlülerin çalışma hayatıyla ilgili bilgilendirmesiyle istihdama erişim iş gücü piyasasının durumu iş kurumuzun sunmuş olduğu hizmetlere yönelik hem pratik hem de teorik anlamda bilgilendirmeye tabi tutulacaklardır. Bu kapsamda Bakanlık olarak Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkelerinde ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde tahsis edilecek yerlerde İŞKUR'da görevli iş ve meslek danışmanlarımızın aracılığıyla hükümlü tutuklu ve yükümlülere danışmanlık hizmeti vermeyi ayrıca bu kişilerle işe yerleştirme İŞKUR'umuzun burada sayısız hizmetleri söz konusu. Bu hizmetler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda İŞKUR'umuzun kendi işini kurma yönündeki hibe destekleri hakkında nasıl başvurulacağı, gerekli şartların neler olduğu, nasıl yönlendirilmesi gerektiği konusunda da iş ve meslek danışmanlarınız bu noktada bilgiler sunacaklardır."

"200 binden fazla vatandaşımızın iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırdı"

Eski hükümlerin de yer aldığı özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm vatandaşların istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlayan iş gücü uyum programıyla birlikte yeni esnek iş modellerini de çalışma hayatına aktarmaya gayret ettiklerini söyleyen Işıkhan, "Bu kapsamda 200 binden fazla vatandaşımızın hem iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırdık hem de kendilerine geçici de olsa bir gelir desteği sağlamış olduk" dedi.

"Eski hükümlülerin kendi iş yerini kurmaları verilen hibe desteğini 300 binden 435 bin liraya çıkardık"

Işıkhan, 2014 yılından itibaren engelli ve eski hükümlüleri çalıştırmayan işverenlerden tahsis edilen cezaların değerlendirilmesi kapsamında hükümlülerin ve eski hükümlerinin kendi iş yerini kurmaları yönünde kullandıklarını ifade etti. Işıkhan, "Belirli şartları sağlayan eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi iş yerini kurmaları için vermiş olduğumuz hibe destek tutarını 300 binden 435 bin liraya çıkardık. Böylece devlet olarak yalnızca istihdam oluşturmakla kalmıyor, girişimciliği de teşvik ederek bu bireylerin kendi ayakları üzerinde durmaları yönünde onlara destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

"2 bin 969 eski hükümlü vatandaşa kendi işini kurma projesine yaklaşık 168 milyon lira hibe desteği verdik"

Her yıl düzenli olarak uygulanan eski hükümlü vatandaşlara yönelik 'kendi işini kurma hibe destek projeleri' ile bu alandaki gelişimleri teşvik ederek toplumsal dayanışmanın güçlenmesine destek verdiklerini söyleyen Işıkhan, "Bu bağlamda 2014 yılından bu yana 2 bin 969 eski hükümlü vatandaşımızın kendi işini kurma projesine yaklaşık 168 milyon lira hibe desteği verdik. Ayrıca İŞKUR aracılığıyla yürütülen Aktif İş Gücü programları kapsamında hem meslek eğitim kurslarımızla hem de işbaşı eğitim kurslarımızla özellikle eski hükümlü vatandaşlarımıza kardeşlerimize yeni beceriler kazandırıyoruz. Bu noktada da iş piyasamızın ihtiyaç duyduğu nitelikler doğrultusunda da meslek eğitimleri veriyoruz. Bunları yaparken de işverenlerle birlikte gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Gerçekleştirilen programlarla iş arayan eski hükümlü vatandaşların beceri ve deneyim kazanmasının sağlandığını söyleyen Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte elemanların yetişilmesine de önem göstermiş olduklarını sözlerine ekledi.

"Mesleki eğitim kurslarından bin 647, işbaşı eğitim programlarından 2 bin 604 eski hükümlü yararlandı"

Işıkhan, eğitim kurslarından yararlanan hükümlülere ilişkin verileri de paylaşarak, "2014 yılından itibaren mesleki eğitim kurslarımızdan bin 647 eski hükümlü vatandaşımız yararlanırken, işbaşı eğitim programlarımızdan ise 2 bin 604 eski hükümlü vatandaşımızın yararlandığı bilgisini de sizlerle paylaşmak isterim" diye konuştu.
Program, açılış konuşmalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un protokolü imzalamasıyla son buldu.

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