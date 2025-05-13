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Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 19:53, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 21:44
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Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu

Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.

ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Dün yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, "(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) bu hafta Türkiye'de görüşecek." dedi.

Trump, Suriye halkının çok büyük sıkıntılar yaşadığını, sefalet ve ölüm yaşadığını belirterek "Yeni hükümetle umarım ülkeyi istikrarlı ve barış içinde tutabilir. Suriye'de görmek istediğimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.

- Rusya-Ukrayna görüşmesi

Trump, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin "muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini" belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu görüşmelere katılacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının "2. Dünya Savaşı'ndan beri en fazla insanın ölümüne neden olan çatışma olduğunu" dile getiren Trump, bunu durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Trump, geçen hafta Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan şiddeti durdurmak için de ateşkese aracılık ettiklerini dile getirdi.

Bunu yapmak için de büyük ölçüde ticareti kullandığını kaydeden Trump, "Nükleer füzeler yerine gelin biraz ticaret yapalım, dedim" ifadesini kullandı.

- "(Gazze) Bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya devam ediyoruz"

Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek "Gazze halkı daha iyi bir geleceği hak ediyor." dedi ve bölgedeki halkın yıllar boyunca sıkıntılar çektiğini anımsattı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin dönmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Trump, bu hafta yürüttükleri müzakereler neticesinde bir esirin serbest bırakıldığını hatırlattı.

Trump, "Bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Yaşananlar korkunç şeyler." ifadelerini kullandı.

- Trump, İran'la anlaşma yapmaktan çok mutlu olacağını söyledi

"Suudi Arabistan'ın, Abraham Anlaşmaları'na katılmasının hayali olduğunu" belirten Trump, "İran'ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak, Yemen ve ötesinde akıl almaz acılara neden olduğu" yorumunda bulundu.

İran'la ilgili konuşmasında, bölgedeki körfeze, "İran Körfezi" demeyi durdurduklarını dile getiren Trump, şöyle devam etti:

"İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. İran ile bir anlaşma yapabilirsem, bölgenizi ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getireceğimizden çok mutlu olurum. Ancak İran liderliği bu zeytin dalını reddeder ve komşularına saldırmaya devam ederse, o zaman büyük bir maksimum baskı uygulamaktan ve İran petrol ihracatını daha önce yaptığım gibi sıfıra indirmekten başka seçeneğimiz kalmayacak."

İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı değerlendirmesinde bulunan Trump, müzakerelere sınırlı bir süre devam edeceklerini ve İran'ın vaktinin sınırlı olduğunu ifade etti.

Lübnan konusunda Washington yönetiminin ülkeye ekonomik gelişim ve barış konusunda destek vermeye hazır olduğunu dile getiren Trump, Husilerle varılan ateşkes mutabakatına ilişkin de konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin zorlu savaşçılar olmasına rağmen ateşkes anlaşması imzaladıklarını söyledi.

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