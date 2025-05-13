Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız'a yumurta atıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) tarafından Nureddin Yıldız'ın konuşmacı olarak davet edilmesi öğrenciler tarafından protesto edildi.

Polis ve özel güvenlik müdahale etti



Yıldız'ın yapacağı konuşmayı protesto eden öğrenciler yürüyüş düzenlemek istedi. Yürüyüşün önünü kesen özel güvenlik birimlerine çevik kuvvet polisleri de katıldı. Protestoda yer yer polis öğrencilere müdahale etti.

Yumurta fırlatıldı



Nurettin Yıldız salonda konuşmasını yaptığı esnada bir öğrenci, Yıldız'a yumurta fırlattı. Olay sonucu çıkan arbedede öğrenci salondan çıkartıldı.