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Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız'a yumurta atıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir etkinliğe konuşması olarak katılan Nureddin Yıldız'a yumurta fırlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 21:47, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 22:42
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız'a yumurta atıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) tarafından Nureddin Yıldız'ın konuşmacı olarak davet edilmesi öğrenciler tarafından protesto edildi.

Polis ve özel güvenlik müdahale etti

Yıldız'ın yapacağı konuşmayı protesto eden öğrenciler yürüyüş düzenlemek istedi. Yürüyüşün önünü kesen özel güvenlik birimlerine çevik kuvvet polisleri de katıldı. Protestoda yer yer polis öğrencilere müdahale etti.

Yumurta fırlatıldı

Nurettin Yıldız salonda konuşmasını yaptığı esnada bir öğrenci, Yıldız'a yumurta fırlattı. Olay sonucu çıkan arbedede öğrenci salondan çıkartıldı.

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