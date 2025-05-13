Otizmli çocuğa tokat atan eğitmene adli kontrol
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 yaşındaki otizmli çocuğa tokat attığı iddiası üzerine ifadeye çağırılan eğitmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 22:25, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 22:26
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye çağrılan eğitmen E.G, ifadesinin ardından hakimliğe sevk edildi.
Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorlu ilçesinde yaşayan Özkan Çavuş, 10 Mayıs'ta 9 yaşındaki otizmli oğlunun spor yaptığı akademideki bir eğitmen tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.