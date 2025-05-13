20 yıllık sevgilisine kocasını öldürttü

14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti
İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı
Yaş Çay Fiyatı Yükseldi: Güncel Alım Bedeli Açıklandı
Yaş Çay Fiyatı Yükseldi: Güncel Alım Bedeli Açıklandı
Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor
Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor
Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor
Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor
TPAO ve Çinli Firma Karadeniz'de Enerji Üretimini Artırıyor
TPAO ve Çinli Firma Karadeniz'de Enerji Üretimini Artırıyor
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

20 yıllık sevgilisine kocasını öldürttü

Bahçelievler'de sokak ortasında başındaki beyaz poşetle yüzünü gizleyen kişi tarafından öldürülen Hüseyin Veznedar (54) cinayetiyle ilgili aralarında eşinin de bulunduğu 2 kişi yakalandı. Hüseyin Veznedar'ın 2012 yılından beri evli olduğu eşi Z.V.'nin kurduğu planla Ufuk A.(44) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Veznedar'ın eşi Z.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Bursa'da yakalanan şüpheli Ufuk A. adliyeye sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 22:55, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 22:50
Yazdır
20 yıllık sevgilisine kocasını öldürttü

Olay, 9 Mayıs'ta Çoban Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kafeterya işlettiği öğrenilen Hüseyin Veznedar, sokakta başındaki beyaz poşetle yüzünü gizleyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Saldırıda vücuduna 5 kurşun isabet eden Veznedar, olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan yaya olarak kaçtı.

OLAY GÜNÜ BAŞKASIYLA BULUŞMUŞ

Cinayet Büro Amirliği'nin olayın ardından şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmada, saldırının gerçekleştirildiği sırada otomobilini caddeye park eden eş Z.V.'nin ifadesi alındı. Olayı anlatan Z.V., eşinin kendisini telefonla arayarak alışveriş yapmak için sokağa inmesini istediğini, olayın bu sırada gerçekleştiğini söyledi. Polis ekipleri, Z.V.'nin verdiği çelişkili ifadelerin ardından çalışmasını sürdürdü. İncelemelerin ardından olay günü sabah saatlerinde Z.V. ve bir erkeğin birlikte otele gittiği görüntülere ulaşıldı.

ŞÜPHELİNİN İSMİNİ VERDİ, CİNAYET PLANINI ANLATTI

Görüntülerin ardından tekrar sorgusu yapılan Z.V., eşini öldürmek için cinayet planı yaptığını itiraf ederek saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ismini verdi. Z.V.'nin poliste verdiği ifadesinde "Uzun süredir gönül ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istiyordum ancak Hüseyin benden ayrılmak istemiyordu. Beni tehdit ediyordu. Olay günün sevgilim olan Ufuk'la buluştum. Bir süre konuştuktan sonra evin oraya geldik. Ufuk'u bir sokak geride indirmiştim. Ben telefon ederek onu bir bahaneyle aşağı çağırdım. Bana doğru gelirken bir anda silahlı saldırı oldu. Ufuk'un onunla konuşup ikna etmesini bekliyordum. Öldüreceğini bilmiyordum." dediği öğrenildi. Bu ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Z.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

Z.V.'nin ifadesinin ardından Ufuk A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Bursa'ya kaçtığını belirledi. Bursa'da kaldığı otelde yakalanan Ufuk A., gözaltına alınarak İstanbul, Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Burada sorgulanan şüpheli, yapılan ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek, Z.V. ile internet üzerinden tanıştığını, bir süredir ilişkileri olduğunu, eşinin kendisini dövdüğünü ve eziyet ettiğini söyleyince kinlendiğini söylediğini öğrenildi. Ancak şüpheli Ufuk A. resmi ifade vermeyerek 'Susma' hakkını kullandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber