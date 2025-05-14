14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişi Hasan AVŞAR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecesine uygun Başmüfettişliğe atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Esma GÜMÜŞ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecesine uygun Vergi Başmüfettişliğine atanmıştır.

Ekli listede yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Vergi Başmüfettişliklerine atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Müfettişleri Çağlar ÇETİN, Ferhat ATAKUL, Uğur ÇELİK, Zehra DURKUN, Tuğrul İŞBİLİR ve Muhittin TÜRKOĞLU 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazamlmış hak aylık derecelerine uygun Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine atanmıştır.

13 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI